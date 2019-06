“Se ci sarà un nuovo presidente in commissione cultura sarà grazie alle minoranze”

«Sono passati due mesi: due mesi di stallo, incuria e silenzio, da quando l’ex Presidente della Commissione Cultura Enzo Laforgia ha rassegnato le sue dimissioni ed è solo grazie alla convocazione richiesta da Lega e Forza Italia che si riunirà l’organo ausiliario dell’aula per eleggere il nuovo presidente».

A parlare così è Marco Pinti, consigliere comunale della Lega, alla vigilia della commissione cultura prevista per il 5 giugno 2019 e convocata proprio grazie la richiesta inoltrata per iscrittodai consiglieri Pinti e Longhini.

Per questo Pinti sottolinea:«Senza l’istanza delle opposizioni, che a norma di regolamento genera l’obbligo di convocazione, in queste otto settimane nessuna voce della maggioranza avrebbe posto il problema di ridare ruolo alla principale sede dove approfondire i temi all’ ordine del giorno dell’amministrazione, a partire dall’analisi dei costi della mostra di Guttuso, senza dimenticare il nodo tutt’altro che risolto della nuova collocazione del Centro Studi Preistorico Archeologico, il cui imprescindibile valore era stato a suo tempo riconosciuto dall’unanimita del consiglio comunale».

Con la seduta della commissione cultura del 5 giugno, prevista per le 18.30 in sala Montoli, lalacuna verrà necessariamente colmata. Pinti conclude il suo intervento a proposito con il nome del “suo” presidente: «Quanto alla persona del nuovo presidente, noi come Lega ribadiamo la nostra disponibilità a riconfermare il dimissionario Laforgia, persona di indubbia caratura intellettuale e correttezza istituzionale, mentre ci opporremo a qualsiasi opzione spartitoria di cadreghe tra gli sgangherati partner della coalizione a guida Pd».