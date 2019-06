Pioggia, tuoni e grandine: nubifragio sul Varesotto

La Protezione civile li aveva annunciati. Temporali intensi sul Varesotto. Puntuale è arrivato il nubifragio con tanto di lampi tuoni e, in alcune aree, anche la grandine. Il sabato mattina è iniziato all’insegna del maltempo: un acquazzone violento ha interessato l’intera provincia.

A Varese, via Manin, davanti allo stadio, si è allagata così come via Morazzone. A Saltrio, un lettore ci mostra le palline di grandine precipitate a terra.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nelle zone di Varese e Malnate, dove si sono verificati diversi allagamenti nelle case. In corso anche una ricerca di un anziano, disperso nella zona di Marchirolo.

(seguono aggiornamenti)