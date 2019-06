Più bus per il Sacro Monte: nei festivi dallo stadio una corsa ogni 15 minuti

Il Comune di Varese e Autolinee Varesine hanno annunciato di aver rinforzato il servizio di trasporto per il Sacro Monte alla domenica in occasione della stagione estiva.

Da domenica 30 giugno, infatti, in tutti i giorni festivi la linea C transiterà dallo stadio (fermata di via Manin angolo via Valverde), per garantire un comodo interscambio con gli ampi parcheggi della zona.

Non solo: proprio sulla tratta via Manin-stazione funicolare Vellone, la frequenza dei bus nei giorni festivi vedrà una corsa ogni 15 minuti, dalle 10 alle 19. Un’opportunità in più, dunque, per raggiungere il Sacro Monte con i mezzi pubblici.