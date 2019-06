Pizzaioli da tutta Italia a Busto per il campionato italiano di pizza

Sarà un inizio di settimana rovente quello che sta arrivando a Busto Arsizio. Ma no, non stiamo parlando della temperatura dell’aria ma di quella dei forni. A Busto Arsizio lunedì e martedì andrà infatti in scena il campionato italiano di pizza con i pizzaioli più bravi in arrivo in città da tutta Italia e anche Svizzera.

Il campo di gara sarà quello delle cucine della Fabbrica di Pedavena e tre le specialità: Pizza in Pala, Pizza Classica e Pizza Gluten Free. Sono una trentina i pizzaioli che arriveranno a Busto Arsizio, città scelta perchè è proprio qui che ha sede l’Associazione Italiana Pizzaioli. Una sfida da non perdere anche perchè i pizzaioli saranno liberi di creare le proprie pizze con gli ingredienti e i prodotti che preferiscono.

E non sarà solo la giuria -composta da giornalisti ed esperti nel settore gastronomico ed enogastronomico- a poter assaggiare le pizze. L’evento è infatti aperto al pubblico e deciderà ogni pizzaiolo cosa fare dalle fette avanzate dalla degustazione dei giurati.

Il campionato italiano di pizza avrà inizio alle 10 del mattino di lunedì e procederà fino al giorno successivo sempre alla Fabbrica di Pedavena (Piazzale dei Bersaglieri, Busto Arsizio). L’evento è patrocinato dal comune di Busto e organizzato con il supporto di GiMetal, Lilly Codroipo, L’arte antica marmi e graniti, Fabbrica di Pedavena, BnB Akuna Matata, Ascom e Associazione Italiana Pizzaioli.