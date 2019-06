Pizzicato dalle telecamere un altro abbandono abusivo di rifiuti

Grazie alle foto trappole installate dall’amministrazione comunale per individuare i responsabili dello scarico di rifiuti abusivi in città è stata individuata e multata una persona.

La scarico irregolare di rifiuti è avvenuto in via Visconti angolo con via Vignola, dove erano stati abbandonati sacchi non conformi e parti d’auto.

Tutte le operazioni di scarico sono però finite immortalate dalle telecamere e gli uffici comunali sono riusciti a risalire attraverso la targa dell’auto ai responsabili verso i quali è stata emesso il verbale di sanzione.