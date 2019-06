Polizia, guardie e vigili del fuoco si sfidano tra i sentieri dei boschi svizzeri e italiani

Si correrà tra i boschi svizzeri ma anche a cavallo dei sentieri di Saltrio, Viggiù, Besano e Porto Ceresio: è la Police Rescue Race, la gara multidisciplinare che vedrà in corsa polizie, guardie di confine, pompieri, protezioni civili, enti di primo Intervento e paramedici svizzeri e non solo.

Già nel 2017 questi enti si confrontarono nella prima Police Rescue Race e visto il successo l’esperienza verrà ripetuta sabato 22 giugno 2019 partendo dal Mendrisiotto.

Si tratta di una gara di corsa a staffetta su un percorso di 31 chilometri, su territorio in parte svizzero e in parte italiano, che impegna podisti, ciclisti in rampichino, nuotatori e, per le organizzazioni armate, anche tiratori.

Alla competizione parteciperanno una cinquantina di squadre per un totale di 300 concorrenti. L’evento sportivo – viene ricordato in una nota – è aperto a tutti ed è suddiviso in diverse categorie. Forze dell’ordine, enti di primo intervento e gruppi sportivi potranno sfidarsi in una cornice paesaggistica unica.