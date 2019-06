Porto Valtravaglia, Baretto è il vicesindaco, Spozio al bilancio

Il primo consiglio comune dopo le elezioni è in programma per venerdì 14 giugno, alle 18. Alla sala consiliare si terrà il giuramento del sindaco eletto, Ermes Colombaroli e la presentazione delle line programmatiche. Durante l’incontro si terrà anche la presentazione ufficiale delle nomine che andiamo a riportare: a Luisa Marusca Baretto va la carica di vicesindaco con delega ai Servizi Sociali. Orietta Spozio invece, sarà l’assessore al bilancio della nuova giunta. Tutte le altre deleghe rimarranno in mano al sindaco.

Ermes Colombaroli ha vinto le elezioni sfidando Roberto Sculati e vincendo con 753 voti, contro 617.