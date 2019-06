Il post racconto del primo giorno di #territorintour a Luino

Ha preso il via questa mattina #territorintour, il viaggio che Varesenews ha promosso in collaborazione con Confartigianato Varese per raccontare come cambiano alcuni territori della provincia di Varese. La prima tappa la zona del luinese. Il viaggio ha preso il via questa mattina dalla Malpensata.

Questo punto all’incrocio delle arterie che arrivano dalla Valganna e dalla Valcuvia è il luogo ideale per fare il punto sul traffico.

Il traffico non riguarda solo le auto, ma anche le biciclette.

Con l’architetto Paolo Poloni abbiamo avuto modo di parlare di recupero delle aree dismesse. Un tema che è centrale in una città come Luino.

Un settore importante per l’economia di questa zona è rappresentato dal turismo. Ne abbiamo parlato con la consigliera comunale Laura Frulli, che di queste tematiche si occupa.

Chi si occupa di turismo è senz’altro Leonardo Luz, titolare del Camin Hotel.

Ah, sempre a proposito di turismo: ecco la mappa degli alberghi e degli appartamenti che si possono affittare su Airbnb a Luino.

Il racconto del cambiamento riguarda anche il paesaggio. Il vicesindaco Alessandro Casali ha illustrato il progetto di riqualificazione di piazza Garibaldi.

Con Antonello Leccese abbiamo avuto l’occasione di approfondire la situazione del mercato immobiliare nella zona.

Dopo tante interviste, pausa pranzo al Ristorante Lo Scoglio ospiti del titolare Moreno Graziano.

La vostra connessione è veloce? Sapevate che l’83,7% delle abitazioni a Luino è raggiunta dalla banda larga?

Se dovete spostarvi in auto da queste parti potete usare un’auto condivisa grazie ad Equostop, un’app realizzata dalla Banca del Tempo.

Siamo passati anche dalla Autosoft, una software house che sviluppa software per la gestione delle patenti di guida.

Sempre parlando di moobilità e automobili, ecco una fotografia del parco auto di Luino:

Come si dice, dulcis in fundo. La tappa odierna si è conclusa nella pasticceria di Rita Buffa, luinese d’adozione, che produce un cioccolato che piace anche agli svizzeri.

Si chiude qui la prima giornata di #territorintour. Domani il nostro viaggio riprenderà da Luino. Potete seguirlo sulla pagina Facebook di Varesenews.