I premi Pavan e Furia diventano più grandi e si “sganciano” da Nature Urbane

I premi Pavan e Furia, alla loro seconda edizione, diventano più grandi e si “sganciano” dall’evento di Nature Urbane, all’interno del quale erano nate.

L’annuncio, da parte del vicesindaco e ideatore del premio Pavan nonchè “resuscitatore” del più antico premio Furia, Daniele Zanzi durante la presentazione del bando per il premio Pavan: «Per il secondo anno riproponiamo questo premio che sta suscitando sempre più interesse – ha spiegato Zanzi – La nostra amministrazione vuole investire molto nell’ambiente: ci crediamo davvero e vogliamo lanciare un messaggio di cultura ambientale. Il secondo, ma non per questo meno importante, è che dietro questo bando c’è un grande uomo come Mario Pavan. L’omaggio che vogliamo a lui tributare con questa borsa di studio coincide con quello riservato a Salvatore Furia con il premio ‘Città di Varese’. Due premi che stanno andando al di là delle mura cittadine, quest’ultimo sta diventando un premio prestigioso e proprio per questo abbiamo deciso di toglierli da Nature Urbane, nel cui ambito erano nati: per dare loro maggiore respiro e dedicare ai premi un’intera giornata, e una settimana di eventi dedicata all’ambiente. E il giorno prescelto non è casuale: il prossimo 21 novembre in occasione della Festa nazionale dell’albero».

Per il premio Furia non è ancora tempo di parlare di vincitori, che verranno selezionati dallo stesso team che ha predisposto il bando per i giovani ricercatori: l’assessore all’ambiente Dino de Simone e il vicesindaco Daniele Zanzi, ideatore dell’iniziativa; la vicedrettrice della biblioteca Elena Emilitri, il presidente dell’osservatorio astronomico Schiaparelli Vanni Belli, il professor Adriano Martinoli in rappresentanza dell’Università dell’Insubria e Matteo Fornara del JRC di Ispra.

IL PREMIO PAVAN: UN RICONOSCIMENTO AI GIOVANI STUDIOSI DELL’AMBIENTE

Come ha ricordato Elena Emilitri, che ha guidato la presentazione della seconda edizione del premio Pavan, «Non si tratta di vincere semplicemente una targa. Il premio è anche in denaro: in tutto duemilacinquecento euro per gli studenti che abbiano conseguito un dottorato di ricerca in ambito ambientale e scientifico e vincano questa edizione e presentino in concorso la loro tesi. Per la prima volta, il bando verrà aperto anche a ragazzi e ragazze che abbiano ultimato i loro studi in atenei esteri. Il termine di presentazione delle domande sarà lunedì 15 luglio: la giuria avrà quindi tutta l’estate per vagliare le tesi arrivate». La premiazione, infatti, si terrà giovedì 21 novembre: appunto in occasione della Festa nazionale dell’albero.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Il ruolo della biodiversità nella mitigazione degli impatti antropici” e il premio sarà riservato a quanti abbiano sviluppato la tesi nell’anno accademico 2017/2018. Un concetto quanto mai attuale che Mario Pavan, illustre entomologo, ricercatore e divulgatore di fama mondiale, aveva ben chiaro. «Mentre Furia a Varese è ancora molto conosciuto e amato, Pavan lo è un po’ meno, purtroppo – ha spiegato Vanni Belli – Docente a Pavia, grande conoscitore della fauna italiana, primo ministro dell’Ambiente, in un governo Fanfani era un grande comunicatore, capace di relazionarsi con i più grandi sceinziati ma anche con i giovani».

«Non è scontato – afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Varese Dino De Simone – che un’amministrazione investa in questo modo sui giovani studenti. Non parliamo solo di soldi a bilancio, ma della volontà di far crescere i ragazzi nella consapevolezza che su questi temi si gioca il futuro del pianeta».

Per ulteriori informazioni e per presentare le domande di partecipazione al bando è possibile consultare il sito del Comune di Varese.