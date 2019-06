Previsti temporali forti sulle Prealpi varesine, l’allerta della protezione civile

La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticità per rischio temporali forti sulla Valchiavenna, su Laghi e Prealpi varesine, su Lario e Prealpi occidentali, sul Nodo idraulico di Milano, sull’Alta Pianura orientale, sulla bassa Pianura orientale e sull’Appennino pavese dalle ore 18 di oggi, venerdì 21 giugno.

Le previsioni meteo della sala operativa fotografano un flusso in quota da sudovest, associato ad un’onda depressionaria in avvicinamento dall’Atlantico e in successivo spostamento verso est, il cui asse transiterà sulla nostra regione nella giornata di sabato 22 giugno.

Tra la serata di venerdì e la mattina di sabato sono attese precipitazioni tendenti a diffuse su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, con asse di propagazione sudovest-nordest, in intensificazione e particolarmente insistenti su Nordovest.