Il prezzo dei prossimi modelli di smartphone? Dipende dalla guerra commerciale tra Cina e Usa

Il prezzo dei prossimi modelli di smartphone? Dipenderà dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Come riporta Gizmodo.com, i segnali sono molto chiari: Pechino sta pensando di utilizzare le terre rare come pedina nella scacchiera di questo scontro con Washington.

Si tratta di 17 elementi che, a dispetto del nome, sono in realtà abbondanti sul pianeta. Sono definiti rari per la difficoltà di estrarli. Ora, la Cina fornisce circa l’80% di questa materia prima usata negli Stati Uniti per confezionare diversi prodotti. Tra i quali, appunto, gli smartphone.

Del resto, è stata la Casa Bianca ad introdurre il settore tech nello scontro con Pechino. Nei giorni scorsi Donald Trump ha infatti impedito alle aziende delle telecomunicazioni di collaborare con aziende basate in Paesi che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Il primo risultato di questo provvedimento è stata la sospensione, da parte di Google, della licenza di utilizzo del sistema operativo Android sui device prodotti dalla cinese Huawei.

«Le terre rare diventeranno per la Cina un’arma per combattere la pressione che gli Stati Uniti hanno imposto senza alcun motivo? La risposta non è un mistero», si legge sul Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito comunista cinese, spiega la Reuters. «Consigliamo all’America di non sottovalutare l’abilità cinese di salvaguardare i propri interessi e il proprio diritto allo sviluppo. Non dite che non vi abbiamo avvisati!». Non esattamente un messaggio amichevole.

Dovesse concretizzarsi la minaccia, non sarebbe la prima volta che Pechino riduce le esportazioni di terre rare. Era già successo nel 2010, dopo che un peschereccio cinese si era scontrato con due navi della guardia costiera giapponese al largo delle isole Senkaku, oggetto di disputa tra i due Paesi.

Con 120mila tonnellate estratte nel 2018, la Cina è di gran lunga la principale produttrice mondiale di terre rare. Seguono l’Australia con 20mila e gli Stati Uniti con 15mila. E appunto, secondo gli analisti, un giro di vite sull’export imposto da Pechino potrebbero portare ad un aumento della produzione in queste due nazioni. Le conseguenze, sia di breve che di medio termine, sui prezzi degli smartphone, sono tutte da verificare.