R…estate insieme, tornano gli appuntamenti a Villa Cortese

A Villa Cortese, ritorna il R…estate insieme! La rassegna, arrivata alla 28esima edizione, diventa più coinvolgente e inizia sabato 8 giugno con una lunga serie di eventi, spettacoli e concerti che accompagneranno le serate estive fino al gran finale del 22 luglio.

Le proposte sono tantissime, dall’immancabile mago Super Zero, fino alla bravissima Debora Villa, la mitica Patty di Camera Cafe’. Concerti rock e cover band di talento, come i Da Zero a Liga, i Jolly Blue e Jovanotte. Spettacoli di cabaret e musical. Gli ingressi a tutti gli eventi è gratuito e si terranno presso l’Oratorio di Villa Cortese in via Bertarelli. Inoltre è sempre disponibile il servizio bar e cucina, per cenare in compagnia.

Il primo week-end inizia subito alla grande:

Sabato 8 giugno – ore 21.30 – UNDER DOGS (Concerto Rock 360*)

Domenica 9 giugno – ore 21.30 – MICHELE TOMATIS – Viva Las Vegas (Musical Show)