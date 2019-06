Reddito di cittadinanza, selezionati i nuovi “navigator” della provincia di Varese

Dopo l’esame di ammissione alla Fiera di Roma sono stati selezionati i 28 nuovi navigator della provincia di Varese, sono 13 donne e 15 uomini.

Si tratta delle nuova figure professionali prevista nel decreto del Reddito di Cittadinanza per aiutare i cittadini che percepiscono il sostegno economico a trovare un lavoro. Il loro numero in ciascuna provincia è direttamente proporzionale al numero delle richieste di reddito da parte dei cittadini e in quella di Varese ne erano stati individuati proprio 28.

La selezione è avvenuto a Roma dove dal 18 al 20 giugno, sono stati esaminati i 78.788 aspiranti navigator che puntano a ricoprire uno dei 2.980 posti disponibili in tutta Italia. Da Varese erano 248 i candidati tra i quali sono stati scelti i 28 “vincitori” e altri 8 che sono stati ritenuti “idonei”, ovvero che potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all’interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura.

Ecco chi sono i vincitori di uno dei 28 posti da navigator in provincia di Varese e chi sono i candidati ritenuti comunque idonei.

La selezione è stata fatta sulla base di 100 domande a risposta multipla di cultura generale, quesiti psicoattitudinali, domande di logica e informatica, economia aziendale, politica e mercato del lavoro. I selezionati, qualora confermassero la loro disponibilità, otterranno un contratto a termine con durata fino al 30 aprile 2021 e un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per l’espletamento dell’incarico.

A luglio è previsto un corso intensivo di formazione ai selezionati sui contenuti e i tempi del nuovo impiego.