Da Regione Lombardia 30mila euro per le manifestazioni sportive varesine

La Regione Lombardia ha stanziato trecentomila euro nel terzo trimestre 2019 per 38 diverse manifestazioni, in undici province lombarde: il decreto appena firmato ha reso nota anche la graduatoria relativa agli eventi sportivi, che riceveranno un contributo regionale che va da un minimo di 2000 euro a un massimo di 10mila.

Complessivamente sono stati messi a disposizione 770.000 euro per il 2019 e 2.700.000 euro per il triennio 2019/2021, con una riserva pari al 10 per cento per manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al registro Paralimpico.

«Abbiamo voluto dare un aiuto concreto alle societa’ sportive lombarde – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – Le manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonche’ le discipline sportive associate sono uno strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta. Con queste politiche si rafforza l’impegno di Regione Lombardia per la diffusione dello sport di base sul territorio attraverso il sostegno al sistema

sportivo e associativo».

LE MANIFESTAZIONI FINANZIATE IN PROVINCIA DI VARESE

Alla provincia di Varese, nel terzo trimestre 2019 e’ andato un contributo complessivo di 32.650 euro.

Questo l’elenco delle cinque manifestazioni interessate:

– Campo dei Fiori Trial Varese (10.000 euro)

– Sport senza Barriere Prima edizione (10.000 euro)

– Triathlon Sprint di Porto Ceresio (4.000 euro)

– Festa dello Sportivo (6.100 euro)

– Trofeo P. Diotto M. Roma e Trofeo Comune di Sumirago (2.550

euro).