Ecco come sarà la nuova piazza San Sebastiano di Coarezza

Ridefinizione degli spazi, una nuova scalinata e opere di integrazione con l’arredo urbano circostante. L’amministrazione comunale ha diffuso il rendering del progetto previsto per il rifacimento della piazza San Sebastiano di Coarezza.

Un intervento messo a bilancio per 170mila euro che è stato deliberato in via definitiva. Prevede la realizzazione di una nuova scalinata in cemento armato rivestita in lastre di pietra ed un ampliamento del sagrato alla quota del pavimento interno della chiesa.

Dalla via Cristoforo Colombo, inoltre, verrà rifatta la rampa con rivestimento in pietra coerentemente inserita nel disegno del sagrato e della scalinata, mentre sul lato sud è prevista una gradinata in continuità con la scalinata. Altre opere sono previste per l’integrazione urbana dell’intervento.

L’intervento in piazza san Sebastiano è stato approvato insieme ad un piano di interventi più strutturato su tutta la frazione, ovvero un secondo lotto di lavori in piazza Matteotti per un importo 71mila euro e un terzo lotto al parco giochi per 140mila euro.