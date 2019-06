Quando sarà pronto il parcheggio del Del Ponte? Ecco le cause dei rallentamenti

06Quando sarà pronto il parcheggio dell’ospedale del Ponte? Stanno proseguendo i cantieri che hanno chiuso l’area di parcheggio provvisoria a inizio 2019?

Queste sono domande che si pongono in molti, tra operatori dell’ospedale dedicato alle mamme e i bambini e i tanti utenti – mamma in gravidanza, bimbi, parentela – che attendono con ansia l’arrivo del grande multipiano che sorgerà proprio nei pressi e cambierà la geografia del quartiere.

A renderle più pressanti, anche uno scarso, se non nullo, movimento di furgoni e camion, attivissimi invece nella prima parte dell’anno, quando è stata letteralmente spianata la strada d’accesso al futuro parcheggio in via Nino Bixio, e ora silenti.

Abbiamo provato a chiedere ai responsabili di cantiere se era tutto a posto o qualcosa, nei lavori, si era fermato: «I lavori proseguono, ma abbiamo dovuto rimettere mano al progetto a causa di qualche imprevisto, come una linea di alta tensione interrata, che va spostata, con nuova richiesta di nuova cabina enel – spiega Corrado Zago, architetto incaricato dalla proprietà – Inoltre stiamo rivedendo la parte strutturale del edificio per evitare delle opere di consolidamento troppo onerose. Entro una ventina di giorni, ridefinito il tutto, il cantiere ripartirà spedito».

Un rallentamento che probabilmente causerà qualche ritardo nella consegna del parcheggio, ma che non ne pregiudica la fattibilità. All’inizio dei cantieri la consegna era prevista ad inizio 2020.

COME SARA’ IL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE DEL PONTE

Il parcheggio multipiano sarà costituitoda 4 piani, anche se all’altezza di via del Ponte, in realtà, si vedranno solo due piani: gli altri due sfrutteranno il dislivello tra l’ospedale e la stazione.

Il multipiano, che avrà oltre 300 posti, è stato pensato per l’ospedale (e da qui 85 posti riservati) ma anche per gli altri servizi nei pressi, comeAspem e Camera del Lavoro, ed è destinato a integrarsi con il grande progetto di riqualificazione della zona stazioni di Varese.

COME FUNZIONERA’

Al Multipiano le auto entreranno e usciranno da via Nino Bixio, o meglio da una strada d’accesso che da via Nino Bixio parte e che sarà realizzata ex novo.

L’attuale entrata diventerà un passaggio pedonale, come anche l’intera via del Ponte, destinata a diventare pedonale come piazza Biroldi. Una soluzione che si integrerà anche con il piano stazioni: a metà di via del Ponte infatti passerà il sottopassaggio che porta direttamente alla nuova area della stazione dello Stato e alla zona del centro.

Nella nuova area pedonale sarà comunque garantito l’accesso ai mezzi di emergenza, alle ambulanze e ai familiari dei pazienti con apposite aree di sosta breve.

I costi del parcheggio saranno, in ultima istanza, fissati dal proprietario del parcheggio, che però è vincolato ai costi già in uso nella zona: non sarà possibile per lui quindi chiedere più di 1,50 euro all’ora. Inoltre, 85 posti dovranno essere obbligatoriamente dedicati ad un abbonamento utenti frequenti, ai costi comunali, per favorire il parcheggio.