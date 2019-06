Sbandieratori o musici? I bambini alla Festa medievale

Piazza Scipione torna al medioevo per un fine settimana, offrendo ristoro nella Locanda d’epoca allestita per l’occasione e da dove sabato 22 giugno, a partire dalle ore 19, sarà possibile assistere all’esibizione del gruppo Sbandieratori e Musici Città di Somma Lombardo in collaborazione con gli armigeri della ASD Fenice Viscontea​.

Dopo lo spettacolo che apre ufficialmente la “Festa medievale”, i bambini avranno l’occasione di diventare per una sera sbandieratori o musici, mentre gli adulti avranno modo di mettere alla prova il loro coraggio nelle sfide con i figuranti.

La festa continua nel pomeriggio di domenica 23 giugno dalle ore 14.30 con la grande parata storica cui parteciperanno sei tra i migliori gruppi sbandieratori e musici della Lombardia, per un totale di 150 elementi.

Dopo la parata i diversi si alterneranno nel palcoscenico naturale della piazza all’ombra del Castello, proponendo ciascuno la loro migliore esibizione.

Per il programma completo della manifestazioni leggere qui.

Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco al 39 347 0219781 (dalle ore 16 alle 21).