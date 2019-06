Seggiolini e illuminazione nuovi per lo Speroni, 200 mila euro dal Comune

Con la delibera dello scorso 22 maggio è stato approvata dalla giunta la fornitura e posa di circa 4000 nuove sedute individuali aventi caratteristiche stabilite dai Criteri Infrastrutturali dettati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), per l’importo di 67.100 euro.

È di pochi giorni fa, invece, la delibera che prevede una spesa di 137 mila euro per l’intervento di adeguamento dell’impianto di illuminazione dell’impianto sportivo in argomento per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione consistente nella sostituzione delle lampade delle torri faro e nella sistemazione del generatore di corrente al fine di adeguare i livelli di illuminamento esistenti alle caratteristiche richieste da FIGC per effettuare le riprese televisive notturne.

Alla ripresa del campionato, dunque, la Pro Patria e i suoi tifosi si ritroveranno con uno stadio adeguato agli standard previsti per una competizione professionistica.