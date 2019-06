Una sera per scoprire Villa Della Porta Bozzolo e i suoi segreti

Appuntamento al tramonto a Villa Della Porta Bozzolo. Il bene FAI-Fondo Ambiente Italiano venerdì 28 giugno vedrà il secondo appuntamento delle “Sere Fai D’Estate” con una serata di eventi aperti al pubblico.

In programma una speciale visita guidata attraverso le stanze storiche della Villa per raccontare curiosi dettagli sulla vita familiare e pubblica del secolo dei lumi. Perché la biancheria? Come si imbandiva la tavola? E quali misteriosi rimedi contro i malanni? Un percorso tra serio e faceto per immergerci in una quotidianità lontana ma assai umana. A seguire sarà possibile partecipare al gustoso aperitivo del Ristorante I Rustici della Villa.

Apertura del Bene dalle 19.00 alle 23.00 Speciale visita guidata alle ore 20.00 – 21.30

PREZZI

Ingresso e visita guidata:

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: €4 Ridotto: €5

Intero: €10

Famiglia: €25

Aperitivo rinforzato (menù a buffet comprensivo di un drink a scelta tra Prosecco, cocktail alcolico o analcolico): €20

BUFFET:

Coulis di pomodoro datterino e stracciatella

Crema di piselli, formaggio fresco della Valcuvia e polvere di guanciale Insalatina di farro con verdure croccanti

Zincarlin de Varés su pane croccante

Taglieri di salumi nostrani con focacce assortite e pane fatti in casa Selezione di formaggi del territorio, mele e le nostre confetture

Trofie fredde al pesto di basilico, patate e fagiolini

Bevande: Prosecco, Cocktail alcolico, Cocktail analcolico alla frutta

INFO E PRENOTAZIONI

Visita guidata su prenotazione, fino ad esaurimento posti: faibozzolo@fondoambiente.it – 0332 624136. Aperitivo su prenotazione: prenotazioni@irustici.it – tel. 334 56 30 121.