Da Sesto a Cannobbio, l’estate si accende con il Festival dei fuochi

Con la bella stagione infatti torna uno degli eventi più attesi ed apprezzati dell’anno, il Festival dei fuochi d’artificio. La rassegna, presentata questa mattina a Omegna, vede il coinvolgimento da giugno a settembre di otto località turistiche del territorio, e non solo, e richiama ogni anno oltre 350.000 persone unite tutte dalla stessa passione. Anche quest’anno la tappa varesina del Festival sarà a Sesto Calende con lo spettacolo pirotecnico che animerà la notte di sabato 27 luglio.

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, che coordina e promuove la rassegna, è il luogo che ospita gli spettacoli, organizzati in località che offrono panorami naturali mozzafiato. Dal celebre Lago Maggiore con le incantevoli Isole Borromee, alle limpide acque del tranquillo Lago di Mergozzo fino alla scenario fatato del Lago d’Orta con la suggestiva Isola di San Giulio. Un territorio idilliaco circondato dalle Valli Ossolane, che regalano agli amanti della montagna vaste distese di boschi, laghetti alpini, alte vette e spettacolari parchi.

Gioielli di natura, arte e storia fanno di questi luoghi famosi in tutto il mondo la destinazione ideale per le prossime vacanze. Dall’Italia alla Svizzera, passando per Piemonte, Lombardia e Canton Ticino, 9 spettacoli in 8 cittadine in festa! Cannobio, Mergozzo, Omegna, Orta San Giulio, Sesto Calende, Verbania Pallanza e – per il terzo anno consecutivo – Locarno e Lugano saranno ancora le protagoniste indiscusse dell’estate 2019.

Inoltre, in seguito al successo registrato negli ultimi anni, prosegue anche per l’edizione 2019 l’importante collaborazione con “Vette d’Artificio”, realizzata dall’azienda locale GFG Pyro e giunta alla sua 5° edizione.

Il programma con tutti gli spettacoli: