Settimana in Sardegna: 4 consigli per organizzarsi al meglio senza spendere troppo

La Sardegna è un’isola davvero meravigliosa: il luogo perfetto per coloro che hanno voglia di trascorrere una settimana in completo relax al mare, circondati da una natura incontaminata e con tutti i comfort a disposizione. Il bello della Sardegna è la sua varietà: ci sono zone come la Costa Smeralda che sono turistiche e ricche di hotel, ristoranti, locali, negozi ma anche spiagge attrezzate. Ci sono però anche numerosi posticini più appartati ed isolati, immersi nella macchia mediterranea e davvero rilassanti. L’unico neo di questa meravigliosa isola è che purtroppo nel periodo estivo trascorrere una vacanza da queste parti potrebbe rivelarsi molto costoso, specialmente se non si presta attenzione. Vediamo quindi alcuni consigli preziosi per organizzare il soggiorno perfetto in Sardegna, senza spendere troppo o commettere errori.

#1 Prenotare il traghetto online

Il traghetto ha spesso dei costi proibitivi ed è per questo che molte persone rinunciano ad una vacanza in Sardegna: la tariffe, specialmente in alta stagione, sono davvero alte. In verità però se riuscite ad approfittare di qualche offerta potete spendere molto meno e arrivare a pagare il biglietto addirittura la metà! Il segreto per risparmiare è prenotare online su un portale che permetta di confrontare le tariffe delle varie compagnie di traghetti Sardegna. In questo modo potrete scegliere la soluzione più conveniente e vantaggiosa senza impazzire o perdere ore ed ore di tempo.

#2 Evitare le zone troppo turistiche

Per quanto riguarda il pernottamento, conviene sempre evitare le zone eccessivamente turistiche e particolarmente rinomate come la Costa Smeralda. È infatti naturale che se vogliamo dormire in un hotel a Porto Cervo o Porto Rotondo non possiamo aspettarci di spendere poco! Questo non significa che dobbiamo per forza di cose rinunciare a vedere questi luoghi: la Sardegna è un’isola che merita di essere girata quindi l’occasione per vedere anche le località più turistiche non mancherà certamente durante il soggiorno.

#3 Portare l’auto con sé

Arrivando in Sardegna in traghetto abbiamo la possibilità di portare l’auto con noi e questo è un enorme vantaggio, infatti conviene di gran lunga raggiungere l’isola via mare piuttosto che in aereo, anche per questa ragione. La Sardegna è bellissima ma come abbiamo detto merita di essere vista perché è ricca di luoghi anche molto differenti l’uno dall’altro. Vale quindi la pena avere l’auto a disposizione per poter visitare le diverse località dell’isola senza problemi. In alternativa è possibile anche noleggiare un mezzo in loco, ma le tariffe in estate non sono affatto convenienti!

#4 Fuori a cena sì, ma con gli occhi aperti

Come abbiamo già detto, la Sardegna è piuttosto cara anche per quanto riguarda la ristorazione perché in estate vista la grande affluenza turistica in molti se ne approfittano. Questo non significa che sia proibitivo andare fuori a cena, anzi sicuramente vale la pena assaggiare gli ottimi manicaretti tipici! Bisogna però fare attenzione ed evitare i ristoranti troppo turistici perché con ogni probabilità la fregatura è dietro l’angolo. Meglio piuttosto andare nelle località meno frequentate per mangiare: sicuramente si trova un localino perfetto e si spende molto meno.