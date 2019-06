In shock anafilattico per la puntura di un calabrone, salvato dopo l’intervento dell’elisoccorso

Una brutta reazione allergica dopo la puntura di un calabrone. È successo nella serata di martedì 18 giugno a Morazzone, in un cortile tra via Caronno e via Gornate, e sembrerebbe essere questa la causa che ha costretto l’intervento dei soccorsi in paese.

Sul posto, per intervenire prontamente e salvare l’uomo punto dall’insetto, sono arrivate un’ambulanza e l’elisoccorso che hanno destato grande allarme in paese.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, l’uomo è stato trattato in tempo e non ha subito gravi conseguenze dalla puntura.

Le reazioni allergiche a punture di questo tipo possono essere molto pericolose se non ricevono in tempo le dovute cure.