Come si costruisce un ponte Bailay: volontari di Protezione Civile a lezione dai genieri

Giovedì 30 maggio 2019 è partito formalmente a Samarate il primo corso specialistico di istruzione per gittamento di ponti Bailey e similari a cura dell’ASSOCIAZIONE GENIERI LOMBARDIA V.P.C. in collaborazione con il CCV-VA SETTORE FORMAZIONE avente lo scopo di creare, nell’ottica anche del potenziamento logistico della Colonna Mobile Regionale, un primo nucleo di volontari motivati, addestrati e preparati in grado di intervenire su tutto il territorio nazionale e anche all’estero per realizzare o rinforzare ponti, ripristinando le interruzioni stradali dovute ad eventi calamitosi (alluvioni, terremoti ecc).

Questo importante evento formativo vedrà impegnati sotto la sapiente guida del Gruppo Genieri Lombardia, 25 tra uomini e donne provenienti da tutta la Provincia di Varese, che si cimenteranno in lezioni teoriche in aula e prove addestrative sul campo.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza con profitto all’esito del superamento del test finale e di una prova pratica.

Docenti: funzionari regionali, istruttori accreditati PoliS Lombardia, professionisti ed esponenti del Genio Militare, tutti di comprovata esperienza e competenza in materia, che non hanno esitato a mettere il loro sapere a disposizione dei discenti.

“ Questo corso di alta specializzazione va a concretizzare uno degli obiettivi individuati da Regione Lombardia nel Programma triennale 2019-2021 per la formazione e per la diffusione della cultura di Protezione civile – sub DGR XI/1190 del 28.01.2019 e rappresenta un ennesimo importante evento formativo per la nostra Provincia. A valle di Selvagna 2018 – esercitazione multidisciplinare organizzata dal CCV-VA – avevamo promesso ai Volontari la realizzazione di un corso specifico in materia. Per questo vogliamo ringraziare i Genieri per aver messo in campo la loro professionalità e la Regione Lombardia per il prezioso supporto a questa importante iniziativa del volontariato per il volontariato” afferma Antonella Rossi responsabile del CCV-VA FORMAZIONE. Perché si sa ogni promessa è debito.