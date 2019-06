Si tuffa nel lago ma non riemerge, lo cercano i vigili del fuoco

L’hanno visto arrancare tra le acque del Verbano alle Fornaci, dopo che si era tuffato assieme agli amici. Ma non è più riemerso.

L’allarme è scattato in tarda mattinata coi vigili del fuoco intervenuti nel comune di Castelveccana, in località Fornaci, per soccorso persona.

Immediatamente sul posto sono stati inviati gli specialisti del soccorso acquatico del distaccamento di Luino a bordo di un natante. Congiuntamente è stato allertato il reparto volo Lombardia, che sta intervenendo sul posto con il “Drago 82”, a bordo dell’aeromobile i sommozzatori del nucleo di Milano. Le ricerche sono in corso.

Solo qualche giorno fa ad Arona, sempre nel Lago Maggiore, era affogato un ragazzo di soli 15 anni di Cerro Maggiore.