Si tuffa per soccorrere la moglie, anziano muore per lo sforzo

È morto dopo aver soccorso la moglie in mare. L’uomo, Sergio Papisca, di 83 anni, residente a Cassano Magnago probabilmente non ha retto lo sforzo ed è deceduto poco dopo. I fatti, così come vengono riportatati da ilgiornale.it, sono successi nella giornata di oggi a Rimini, dove la coppia trascorreva le vacanze da anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’uomo si sia tuffato in mare dopo aver sentito la moglie chiedergli aiuto. Non riusciva da sola a raggiungere la riva a causa dell’acqua alta e della corrente e ha urlato chiedendo aiuto al marito. Sergio Papisca, di 83 anni, ha quindi iniziato a nuotare in direzione della moglie e l’ha trascinata dove l’acqua era più bassa. Il suo cuore probabilmente non ha retto allo sforzo e l’uomo è stato sommerso dalla corrente.

Giornale.it riporta che i due bagnini si sono immediatamente accorti di quanto stava accadendo e con il pattino hanno raggiunto l’anziano e hanno iniziato le tecniche di rianimazione. Una volta arrivati sulla spiaggia hanno continuato con il defibrillatore ma ogni tentativo di salvare l’uomo si è reso inutile. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118.

La causa della morte sarebbe attribuibile a uno scompenso cardiaco. La moglie è sotto choc per la perdita del marito.