Siim-Sander Vene, il gran ritorno a Varese può diventare realtà

Fatti tre quinti della formazione titolare – il play Mayo, la guardia Peak e il pivot Simmons – la Pallacanestro Varese è ora alla ricerca di una coppia di ali (o di una guardia e un’ala nel caso l’ex Pistoia venga utilizzato in posizione “3”) che la facciano volare nel prossimo campionato.

Uno dei due nomi potrebbe essere un graditissimo cavallo di ritorno, cavallo di razza, per la precisione: Siim Sander Vene. Non è una novità che coach Attilio Caja straveda per il 28enne estone, già alla Openjobmetis dal gennaio al maggio del 2018, giocatore dalla clamorosa intelligenza cestistica e per questo pupillo dell’allenatore biancorosso che lo ha cercato – anche questa non è una novità – con insistenza nelle ultime settimane. E del quale Vene ha una grande considerazione, come confermano fonti vicine al giocatore.

La trattativa, rimasta a lungo ferma, starebbe però per sbloccarsi a favore di Varese, nel senso che Vene sarebbe davvero molto vicino al ritorno all’ombra del Sacro Monte. Prima della firma bisogna tenere in conto una cosa: fino al 30 giugno il Gran Canaria – la squadra di Vene nella stagione conclusa, con la quale ha giocato anche in Eurolega – ha la possibilità di esercitare l’opzione sull’ala di Tartu e di trattenerlo. Una soluzione che, però, gli spagnoli non dovrebbero percorrere, lasciando così via libera a Vene e a Varese per un secondo matrimonio a un anno e mezzo dal primo, breve ma intenso.

Allora l’estone fece segnare una media di 8,3 punti e 3,9 rimbalzi in quasi 25′ di utilizzo, cifre nelle quali però non è scritta la “sapienza” di Siim-Sander sul parquet, la sua dote principale. Se arrivasse alla Openjobmetis, coach Caja potrebbe valutarne anche l’impiego in ala piccola, ruolo più gradito da Vene rispetto a quello da “4” svolto nel 2018. Ma questi sono discorsi che verranno più avanti: ora c’è una trattativa che, a quanto pare, potrebbe chiudersi positivamente.