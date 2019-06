A Simone Pintori il titolo di “accademico”

Prestigioso riconoscimento per il consigliere comunale sestese, Simone Pintori.

L’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali ha conferito a Pintori il titolo di “accademico” per “aver contribuito con il proprio operato, all’evoluzione del sapere umano, tenendo saldi i principi di moralità, onestà e senso civile”.

Nella motivazione, oltre al valore dell’attività manageriale svolta è valorizzata anche “l‘intesa attività a favore della sua comunità, quella di Sesto Calende in provincia di Varese. Qui è da un decennio consigliere comunale di maggioranza, con diversi incarichi all’attivo tra i quali, per citare i più recenti, quello di Delegato allo sport, di membro della commissione comunale per la gestione del territorio e di membro supplente della commissione affari generali e bilancio”.

L’attestato è stato ritirato oggi, da Pintori, alla Camera dei Deputati.