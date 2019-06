Solo sanzioni e niente dialogo: Barasso esce dal consorzio di polizia locale

Barasso vuole uscire dalla convenzione sulla Polizia Locale. La proposta avanzata dalla giunta Braida arriva questa sera in consiglio comunale.

La maxi convenzione con cui Barasso si era consorziato nel gennaio 2018 con Luvinate e Comerio da una parte e con Gavirate, Malgesso, Bregano e Bardello dall’altro non ha dato i risultati sperati: « Paradossalmente – commenta il sindaco Antonio Bradia – è diminuita la sicurezza, perché ho notato una crescente intolleranza da parte dei residenti per un modello caratterizzato dall’aspetto sanzionatorio. È venuta meno la fiducia e poi il dialogo. Insomma, sono convinto che i residenti non credano più nel loro comune e questo è molto pericoloso».

Se il consiglio comunale approverà, la convenzione arriverà a scadenza naturale a fine anno e non sarà rinnovata: « Torneremo ad avere il nostro agente che avrà un po’ il ruolo del “messo” di un tempo – racconta Braida – è mia intenzione, però, cercare tra i comuni vicini se qualcuno dei loro agenti voglia fare delle ore extra a Barasso per affiancare il nostro agente».

La speranza del sindaco di Barasso è quella di poter riattivare una convenzione più piccola, con Comerio, Casciago e Luvinate : « Io non metto in dubbio la correttezza delle sanzioni che sono state comminate, la sensazione, però, è che il sistema fosse eccessivo, senza dialogo o confronto. Vedere i propri cittadini che chiudono i rapporti è negativo: credo che, ricostruendo il dialogo, torneremo ad avere abitanti più coinvolti e reattivi per il bene dell’intera collettività».