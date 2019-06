Sostegno della lista Pavesi a Gulino. Bianchi:”Fermiamo il Pd a Malnate”

Daniela Gulino incassa anche il sostegno dei componenti della lista “Pavesi per Malnate” che al ballottaggio di settimana prossima invitano a votare per il centrodestra e la segreteria provinciale della Lega plaude alla ritrovata unità di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e lista civica Pavesi.

«Domenica prossima i cittadini malnatesi saranno di fronte ad una scelta chiara: continuare con il PD o cambiare – dice il leghista Matteo Bianchi intervenendo nella campagna elettorale malnatese -. Il nervosismo a sinistra denota preoccupazione e lacune nell’autorevolezza delle candidature proposte».

Bianchi, segretario provinciale della Lega, interviene nel giorno in cui è esploso il caso interno al Movimento 5 stelle che ha dapprima appoggiato la coalizione dei partito di centrodestra e poi stoppato ogni ulteriore apparentamento con tanto di intervento dei vertici provinciali del movimento.

«Sorprende l’atteggiamento del Movimento 5 Stelle, al quale abbiamo chiesto di poter lavorare insieme su punti programmatici che segnerebbero un percorso di discontinuità rispetto all’amministrazione a guida PD di Malnate – ha detto Bianchi -. È da questo quadro che è partita l’interlocuzione con i pentastellati, proficua a livello locale, ma stoppata a livello provinciale. Ci rivolgiamo ai loro elettori, invitando anche i referenti provinciali (oltre al candidato sindaco Mancino) a prendere una posizione chiara facendo una scelta di campo sulle persone e sui temi: noi siamo per chiudere finalmente l’esperienza del governo PD a Malnate. I 5 stelle sono per mantenerla? Il loro candidato Sindaco ha promesso un patto di non belligeranza con la sinistra in barba al loro elettorato a cui si è chiesto il voto promettendo discontinuità?».