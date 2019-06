Spiagge dei laghi prese d’assalto nel primo weekend estivo

L’inizio dell’estate segna il tutto esaurito sulle spiagge lacustri del Varesotto. (Nelle foto la spiaggia del parco Mariano di Comabbio sul lago di Monate)

Nel primo weekend della bella stagione, complice l’esplosione del caldo domenicale dopo alcuni rovesci di pioggia, varesini e non solo hanno affollato le principali e più note spiagge dei laghi balneabili di Monate e del Maggiore domenica 23 giugno.

Continuano nel frattempo i prelievi per il controllo delle acque da parte delle autorità sanitarie di ATS Insubria. Gli ultimi dati, relativi al 1 maggio, segnano la completa balneabilità in tutti i punti di prelievo sul lago di Monate, le cui acque sono considerate eccellenti in quasi la totalità dei quattro punti di prelievo.

La spiaggia del parco Mariano di Comabbio sul lago di Monate domenica 23 giugno

Diversa la situazione sul lago Maggiore dove, nella sponda Lombarda, la balneabilità non è stata data alle Sabbie d’Oro di Brebbia, per inquinamento microbiologico e alla spiaggia Germignaga.

La balneabilità, secondo la registrazione del 1 maggio, non è stata data anche al lido Ceresio di Porto Ceresio.