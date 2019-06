Sumirago saluta con successo il weekend di cavalli e cavalieri western

La quinta Edizione VareseCavalli è stata ospitata lo scorso weekend 8-9 giugno per la quarta volta dalla struttura Badi Farm a Sumirago. La collina anche quest’anno si è animata in modo inconsueto ospitando cavalieri di Monta Western che si sono sfidati nelle differenti competizioni nei vari maneggi della Badi Farm.

Tanti i binomi, tanti i cavalli, tutti con casco o cappello western che sabato 8 e domenica 9 Giugno hanno partecipato all’evento.

L’evento riconosciuto internazionale ed ufficiale dalla American Quarter Horse Association ha visto numerosi cavalli confrontarsi i cui punteggi e risultati acquisiti dai cavalli e dai binomi sono stati registrati nelle performance di cavalli e cavalieri a livello mondiale, le competizioni erano anche valide per il campionato Regionale della Associazione Italian Quarter Horse che permette l’accesso alla finale di campionato Nazionale dell’Associazione Italiana Quarter Horse e dalla Associazioni SportiveSociali Italiane che per la prima volta quest’anno avrà una sua finale.

Anche la federazione Fitetrec Ante ha portato i propri binomi per le qualificazioni del campionato nazionale. In generale le performance sono state tutte degne di nota sia per numero che per qualità dei cavalieri. Importantissimo l’impegno degli sponsor che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione che godeva tra le altre cose del patrocinio di Regione Lombardia assessorato allo Sport e Sport Commission della CCIAA.

Il giudice Internazionale AQHA riconosciuto Michele Pfender ha arbitrato le competizioni. Ottima l’organizzazione che ha visto Monica Rosa gestire la parte dei cavalieri, mentre la Badi Farm con la sua organizzazione e l’ASD Versatility Ranch hanno gestito la parte logistica e amministrativa.

Ecco un estrapolato dei risultati:

Nella categoria Halter (morfologia) nella categoria Halter Amateur classificati Arcari Alessandro con Zip Last e Valimberti Nicoletta con Vajolet so Flower Art; nella categoria Halter All Ages Youth 1 classificato Badi Michela con Mr Cody Twister; nella categoria Halter All Ages Novice Amateur 1 classificato Iannaccio Ernestina con Lovefull Movin; nella categoria Halter All Ages Novice Youth 1 classificato Fedele Sara con Mr Cody Mistral.

Tra i ragazzi nella categoria Showmanship Amateur 1 classificato Valimperti Nicoletta con Vajolet so Flower Art; Showmanship Youth, 1 classificato Badi Alessandra con il cavallo Mr Cody Neon; nella categoria Novice Amateur 1 classificato Panciera Giorgia con Double; nella categoria Novice Youth 1 classificato Fedele Sara con il cavallo Mr Cody Mistral; nella categoria Rookie Youth 1 classificato Facchinetti Cristian con il cavallo CPR Gary Sonny Rider; nella categoria Walk & Trot 1 classificato Pozzi Tommaso con il cavallo Mr Cody Neon. Nel Trofeo Showmanship si classifica al 1 posto classificato Badi Alessandra con il cavallo Mr Cody Neon.

Nella categoria Western Horsemanship Open 1 classificato Invernizzi Barbara con L Armando; nella categoria Western Horsemanship Amateur 1 classificato Arcari Alessandro con il cavallo Zip Last; nella categoria Western Horsemanship Youth 1 classificato Tura Margot con Lovefull Movin; nella categoria Western Horsemanship Novice Amateur 1 classificato Iannaccio Ernestina con il cavallo Lovefull Movin; nella categoria Western Horsemanship Novice Youth 1 classificato Generali Alessia con Broad Max; nella categoria Western Horsemanship Walk & Trot 1 classificato Panarelli Nicolò con Rhum. Il Trofeo Horsemanship vede il 1 classificato Tura Margot con il cavallo Zip Last.

Nella categoria Western Pleasure Open 1 classificato Invernizzi Barbara con L Armando; nella categoria Western Pleasure Amateur 1 classificato Lollino Alessandra con Genuine Kiss Miki; nella categoria Western Pleasure Youth 1 classificato Muscas Camilla con Rhum; nella categoria Western Pleasure Novice Amateur 1 classificato Panciera Giorgia con Double; nella categoria Western Pleasure Novice Youth 1 classificato La Rosa Simona con Mr Boogie Peppy e infine nella categoria Walk & Trot 1 classificato Panarelli Nicolò con il cavallo Rhum.

Nella categoria Trail Horse Open 1 classificato Villani Ilios con il cavallo Great Aech Hickory, nella categoria Trail Horse Amateur 1 classificato Arcari Alessandro con Zip Last; nella categoria Trail Horse Youth 1 classificato Muscas Camilla con I am Genuine Melody; nella categoria Trail Horse Novice Amateur 1 classificato Iannaccio Ernestina con Lovefull Movin; nella categoria Trail Horse Novice Youth 1 classificato Fedele Sara con Mr Cody Mistral; nella categoria Trail Horse Walk & Trot 1 classificato Colurcio Viola con Mr Cody Neon. Nella categoria Trail in Hand e Trofeo Trail 1 classificato Chinelli Martina con Cm Poco My Red Angel.

Nella categoria Ranch Riding Open 1 classificato Rossi Christian con il cavallo Dun Dun, nella categoria Ranch Riding Amateur 1 classificato Arcari Alessandro con Zip Last, nella categoria Ranch Riding Youth 1 classificato Badi Michela con Mr Cody Twister, nella categoria Ranch Riding Novice Amateur 1 classificato Italiano Ilaria con Viva La Vida, nella categoria Ranch Riding Novice Youth 1 classificato Generali Alessia con Broad Max. Trofeo Ranch Riding 1 classificato Rossi Christian con il cavallo Dun Dun.

Nella categoria Western Riding Open 1 classificato Villani Ilios con Great Aech Hickory e nella categoria Western Riding Youth 1 classificato Muscas Matilde con I Am Genuine Melody.

Nella categoria Reining Open 1 classificato Pizzocaro Silvia con One Little Wimpys, nella categoria Reining Amateur 1 classificato Barbanti Nadia con Dry Royal Gin, nella categoria Reining Youth 1 classificato Badi Michela con Mr Cody Twister, nella categoria Reining Novice Youth 1 classificato Sessa Martina con RR Flash Ruf Dunnit, nella categoria Reining Rookie Amateur 1 classificato Barbanti Nadia con Dry Royal Gin. Trofeo Reining 1 classificato Badi Michela con Mr Cody Twister.

Nella categoria Hunter Under Saddle Amateur 1 classificato Valimberti Nicoletta con Vajolet so Flower Art, nella categoria Hunter Under Saddle Youth 1 classificato Badi Michela con Mr Cody Twister, nella categoria Hunter Under Saddle Novice Youth 1 classificato Fedele Sara con Mr Cody Mistral e nella categoria Hunter Under Saddle Novice Amateur 1 classificato Bonaventura Valeria con A Trouble for Bess.

Nella categoria Hunt Seat Equitation Youth 1 classificato Badi Michela con il cavallo Mr Cody Twister, nella categoria Hunt Seat Equitation Novice Youth 1 classificato Fedele Sara con Mr Cody Mistral, nella categoria Hunt Seat Equitation Novice Amateur 1 classificato Bonaventura Valeria con A Trouble for Bess a infine il Trofeo HSE 1 classificato Chinelli Martina con CM Poco My Red Angel.