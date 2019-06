In tanti per Carmen Consoli al Tittoni, “Oggi il rock è sognare”

Ha scelto di mostrare l’anima più rock per la prima data del tour che la vedrà impegnata per tutta l’estate. Vestito blu e tacchi, Carmen Consoli è tornata sul palcoscenico imbracciando la sua chitarra elettrica rosa, in una spettacolo che ha ipnotizzato il numeroso pubblico del parco di villa Tittoni.

Era dai tempi di “Eco di Sirene” infatti, che i fan aspettavano un suo ritorno sulle scene e ieri sera, ad attenderla nel cuore della Brianza, c’erano più di duemila persone. Grintosa ed elegante, Carmen Consoli sale sul palcoscenico intorno alle 22, dopo l’esibizione di Diodato, quando il grande spazio antistante è colmo di persone.

Imbraccia la chitarra, saluta il pubblico e dà inizio a un’ora e mezza di live che la vedrà proporre una vera e propria carrellata tra i brani dei suoi album meno recenti. In scaletta infatti, ci sono sopratutto i pezzi tratti da lavori come Stato di necessità, Mediamente Isterica, Confusa e Felice e del primissimo Due parole.

Una scelta molto apprezzata dai fan, tra i quali si scorge sopratutto una generazione di quarantenni che segue la cantantessa dalla voce profonda fin dai tempi di Amore di plastica. Il concerto si apre con L’ultimo bacio e continua, tra le altre, con Parole di burro, In bianco e nero, Contessa miseria, Geisha, Bésame Giuda, Bésame mucho, Puramente casuale, Per niente stanca, Fidarmi delle tue carezze, Venere. Ci sono poi alcuni brani degli album più recenti ma a far da padroni sono sopratutto quelli che rappresentano il suo percorso artistico degli anni ’90.

Canzoni che risultano comunque senza tempo. Carmen Consoli le interpreta con la sua solita verve elettrica e passionale, in un crescendo di emozioni, che sembrano annullano i vent’anni che la separano da Due parole. Almeno sul palcoscenico, «Oggi il rock è svegliarsi alle sei meno un quarto per portare un piciriddu a scuola e non fare tardi. Fermarsi a bere un caffè sul mare e sognare. Oggi il rock è sognare», sorride rivolgendosi al suo pubblico. E quindi, lascia spazio agli ultimi due brani Quello che sento e Amore di plastica. Ad accompagnarla durante la serata Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria.