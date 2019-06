Tanto affetto per i Carabinieri nel 205° anniversario dell’Arma

Tanta gente e tutte le autorità civili, militari e religiose della città e della provincia oggi pomeriggio alla Caserma di via Saffi, dove si è celebrato il 205° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Galleria fotografica Varese - Festa dei Carabinieri 2019 4 di 12

«Nell’anno trascorso il Comando Provinciale Carabinieri di Varese ha ulteriormente concentrato i propri sforzi in direzione della prevenzione e del contrasto di quei fenomeni criminali che incidono particolarmente sulla percezione della sicurezza generale e di quelli diretti a colpire le fasce più deboli – ha detto il Comandante provinciale, colonnello Claudio Cappello – Grande attenzione è stata data alla divulgazione di informazioni volte a tutelare gli anziani dalle truffe, al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti – in particolar modo tra i più giovani e in quelle aree del territorio particolarmente aggredite dal fenomeno – a prevenire e reprimere fenomeni purtroppo sempre più diffusi e attuali quali il bullismo, la violenza di gender, la violenza domestica e quella contro i più piccoli – alla criminalità predatoria».

L’Arma provinciale ha perseguito più di 25000 reati , pari all’88,5% dei delitti perseguiti dalle Forze di polizia in provincia, effettuato 508 arresti con un incremento del 9,2% rispetto al precedente anno e sequestrato ingenti quantità di stupefacenti.

«I significativi risultati conseguiti non sarebbero stati raggiunti senza la costante attività di coordinamento e indirizzo dei locali Uffici giudiziari, qui oggi rappresentati ai massimi vertici dai Presidenti dei Tribunali di Varese e Busto Arsizio e dai Procuratori Capo della Repubblica, a tutti loro va la nostra riconoscenza – ha aggiunto il Comandante – I dati seppur significativi e certificanti l’attività svolta non ci consentono di abbassare la guardia, al contrario saranno lo stimolo ad alzare ancor più l’asticella del livello di attenzione di disponibilità e di efficienza verso la cittadinanza. E’ proprio in quest’ottica di “sicurezza percepita” che si è provveduto ad aumentare la frequenza dei servizi svolti dal Carabiniere di quartiere, i passaggi all’interno delle locali strutture ospedaliere e presso le guardie mediche, il numero dei servizi preventivi svolti nelle aree di aggregazione nonché quelli dedicati alla prevenzione di reati contro il patrimonio e alla sicurezza stradale. Tutto ciò si è sviluppato in un ottica di armonico coordinamento con le altre FF.PP. e di proficua collaborazione con le amministrazioni e gli enti locali, così come gli istituti scolastici e i cittadini. Mi piace anche ricordare che quest’anno il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha assegnato 33 giovani carabinieri al comando provinciale di Varese consentendo un significativo incremento dell’organico e delle attività operative».