Tanto caldo e tra consumi e sprechi l’acqua scarseggia

Cittadini infuriati in alcune zone di Viggiù per la carenza d’acqua, soprattutto nelle ore serali.

Da due giorni, infatti, complice anche il gran caldo che fa crescere i consumi, in alcune abitazioni della parte alta del paese l’acqua scarseggia, e addirittura in alcune ore manca del tutto.

Le proteste si riversano sui social, dove ieri il vicesindaco Carmelo Chiofalo ha spiegato la situazione ed ha annunciato che nella giornata odierna verrà emanata un’ordinanza per invitare i cittadini ad un uso consapevole delle risorse idriche.

«Non è che manca l’acqua, le risorse fornite dalla Bevera sono sufficienti – dice Chiofalo – Il problema è che nella parte più alta del paese, dove non è possibile un approvvigionamento diretto dalle fonti della Bevera che non ha la pressione sufficiente, si porta l’acqua in vasche di accumulo, che però in queste situazioni si svuotano più rapidamente di quanto si riempiano. Le vasche sono in continua carica ma se si consuma più della portata le cisterne si svuotano».

Sotto accusa l’uso dell’acqua potabile per annaffiare prati, orti e giardini, per lavare le auto, o, peggio, per riempire le piscine, soprattutto quelle che non hanno il sistema di riciclo e pulizia dell’acqua: «Tanti oggi hanno quelle piscine che si montano in giardino ma che non hanno i sistemi di filtraggio dei grandi impianti, quindi ogni tre-quattro giorni l’acqua va cambiata e sono 500-600 litri che tutte le volte vengono buttati via».

In giornata il sindaco firmerà l’ordinanza che disciplina e sanziona comportamenti che danneggiano tutta la comunità, riducendo la disponibilità d’acqua per gli usi indispensabili: alimentazione e igiene.