“Tanto per gioco”: il musical ispirato al libro di Luca Alfano

Come suggerisce il titolo, “Più unico che raro” è un musical ispirato al libro scritto da Luca Alfano, ragazzo costretto sulla sedia a rotelle a causa di una malattia ancora sconosciuta. Luca fu costretto ad abbandonare la sua carriera e il suo sogno di diventare calciatore professionista, ma riuscì a diventare un esempio di coraggio per moltissimi ragazzi.

Il musical si terrà sabato 22 giugno alle 21.15 presso villa Leonardi in Piazza Libertà a Ternate. L’ingresso è libero. Lo spettacolo è stato realizzato dalla compagnia teatrale ternatese “I tanto per gioco” in collaborazione con l’associazione culturale Trinate nova con regia di Claudio Bertolini e testi di Antonio Palmieri.

In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato a domenica 23 giugno.