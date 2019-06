Tentano di rubare in un palazzo ma vengono smascherate da un condomino e rintracciate dalla Volante.

Qualche giorno fa, intorno alle 15, una signora, residente in un condominio di via General Biancardi a Busto Arsizio, ha chiamato il Commissariato della Polizia di Stato di via Foscolo segnalando di aver sorpreso due donne che, dopo essersi aggirate nel cortile comune, si erano dirette sul suo pianerottolo armeggiando sulla porta di ingresso del suo appartamento.

Non avendo ben compreso cosa stesse accadendo, la richiedente ha aperto la porta e le due donne, evidentemente sorprese che vi fosse qualcuno all’interno dell’abitazione, dopo aver farfugliato qualche scusa si sono allontanate velocemente. La Volante, grazie alla minuziosa descrizione fatta dalla signora, un’ora dopo le ha rintracciate in via XX Settembre.

Prive di documenti, sono state accompagnate in Commissariato e perquisite e all’interno delle loro borsette sono stati rinvenuti tre cacciaviti e una chiave inglese. Dalle impronte digitali si è poi risaliti alla loro vera identità: origini nomadi di 23 e 27 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in particolare per furti in abitazioni in varie città italiane. Nei confronti della maggiore è anche emerso un ordine di carcerazione emesso lo scorso novembre dalla Procura della Repubblica di Milano, dovendo scontare 4 anni e 9 mesi di carcere per vari furti. Dopo aver denunciato entrambe per tentato furto in abitazione e possesso di arnesi atti allo scasso, i poliziotti hanno arrestato la latitante e l’hanno condotta in carcere a Como per scontare la condanna definitiva.