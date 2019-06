Torna la “Festa del Gusto”, tra golosità e balli

La “Festa del gusto” organizzata dalla pro loco di Prato Sesia è giunta alla sua diciottesima edizione e festeggerà questo importante compleanno proponendo, accanto agli appuntamenti ormai tradizionali, alcune interessanti novità come il primo trofeo valsesiano di bachata.

Il programma della festa, che si terrà sotto la tensostruttura allestita in Piazza Europa, offre un’ampia scelta di serate d’intrattenimento spaziando dal ballo latino, al liscio, ai giochi di squadra, ai balli di gruppo, alle esibizioni delle scuole di ginnastica e di danza della zona.

Non saranno da meno neppure le proposte gastronomiche che alterneranno prodotti tipici locali, come il fritto misto alla piemontese, gli agnolotti del plin e le miacce a piatti internazionali come la paella e le chicken wings. E come sempre: porchetta, ravioli, grigliate e taglieri di formaggi e salumi misti, innaffiati da tanta buona birra.

I festeggiamenti inizieranno venerdì 14 giugno con la “Grande Festa Latina” rallegrata dalle esibizione degli allievi della “Extravagance Dance School” e dalla prima fase della gara di bachata amatoriale. Specialità della serata saranno porchetta, ravioli al branzino, grigliate di carne, taglieri di salumi e formaggi. Sabato 15 giugno si potrà assistere alla performance della “Gym&Cheer Wildcats Cheerteam” che ha partecipato a programmi TV di successo come “Italia’s got Talent”. A seguire serata di ballo e divertimento con l’orchestra “Moka Express”. La cucina proporrà: Fritto Misto alla Piemontese, grigliate di carne, miacce e taglieri misti.

Domenica 16 giugno Ore 12.30 – Pranzo su prenotazione con menù tipico. In questa occasione, la pro loco e la comunità pratese festeggeranno una persona speciale a cui va il ringraziamento e l’affetto di tutta la comunità; la festa continuerà poi nel pomeriggio con l’intervento della “Boca band” e la merenda valsesiana. A partire dalle 19,30 si potranno gustare tagliolini alle noci, grigliate di carne, taglieri e altre specialità. Musica e simpatia con gli “Attenti a quel Duo!” e, a seguire, spettacolo degli allievi della scuola di ballo “Vera Danze” con un omaggio a Mary Poppins.

Venerdì 21 giugno la manifestazione riparte con la Grande Festa Latina: si ballerà tutta la notte con l’ Animazione Latina di Stefania Santarosa e tutto il suo staff di ballerini. Esibizioni di Bachata Sensual, lady styling, hip hop e danze caraibiche e seconda fase della gara amatoriale di bachata (finali e semifinali) e poi… ancora divertimento con salsa, kizomba e balli di gruppo. A partire dalle ore 20.00 i cuochi proporranno Paella e Sangria, grigliate di carne, taglieri di salumi e formaggi.

Sabato 22 alle ore 20.30 si terrà lo spettacolo “GRAN GALA’” di “Academy Vivi la Danza”. Alle ore 21,30 prenotate il vostro tavolo e formate una squadra per partecipare al divertentissimo gioco a quiz musicale “Siladò”, sfidate le altre squadre e provate a vincere un soggiorno per 4 persone. Durante la serata si potranno gustare Chicken wings, Ravioli del Plin, grigliate di carne, taglieri, panini e miacce.

Domenica 23 giugno musiche e balli con la simpatia e bravura dell’orchestra “Il Gatto e la Volpe” ed esibizione della “Scuola DanzaDaMiClub”. Specialità della serata saranno i ravioli persico e mandorle, le grigliate di carne, e i taglieri misti.

Per informazioni e prenotazioni: www.pratosesia.com proloco@pratosesia.com