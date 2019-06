Torna in via Sacco l’edizione numero 32 della sagra delle ciliegie

Sarà domenica 9 giugno la 32esima edizione della Sagra delle Ciliegie varesina, la seconda in via Sacco, dopo il trasloco dello scorso anno dalla storica collocazione in via Dandolo.

Organizzata da Fiva Confcommercio Ascom Varese con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comitato negozianti di via Sacco, la sagra «E’ uno dei mercati più attesi e frequentati di tutto l’anno – ha spiegato Rodolfo Calzavara, fiduciario degli ambulanti di Fiva Varese – Siamo molto soddisfatti della piena riuscita delle numerose adesioni di operatori commerciali, oltre 40, che affolleranno via Sacco dalle 8,30 fino alle 19,30»

Le bancarelle avranno una disposizione nuova, che vede un corridoio centrale dove la gente potrà passeggiare e le bancarelle su entrambi con il fronte di vendita girato verso l’interno della strada. «Un’iniziativa creata grazie alla collaborazione con un nostro esperto di creazione nella logistica dei mercati, Maurizio Bernasconi, al quale abbiamo chiesto di coadiuvarci nell’organizzazione della Sagra di quest’anno. Maurizio ha organizzato la fiera delle ciliegie ad Appiano Gentile e organizza notti bianche in 30 comuni del varesotto, tra cui quella di Saronno».

«Si tratta di una fiera storica, che tra i varesini ha sempre successo, e che da l’anno scorso rende viva via Sacco – commenta Ivana Perusin, assessore al commercio – Una festa che è importante per tutti, negozianti, ambulanti e visitatori, e che apre una stagione di eventi in via Sacco che speriamo prosegua con altre iniziative e proposte».

COSA SUCCEDE ALLA SAGRA DELLE CILIEGIE

Saranno sette i banchi espositori di ciliegie provenienti dalle zone più accreditate per questo frutto: la Valdapone, le zona di Vignola in Emilia Romagna, il Veneto e la Puglia. I restanti banchi saranno equamente divisi tra alimentari e artigianali, e tra di loro ci saranno anche alcuni “introvabili”: come il banco del ferramenta, quello dei cappelli, quello degli scarponi da montagna. Tra le bancarelle, poi, ci saranno anche quelle dei negozianti della via: che per la prima volta, potranno esporre la propria merce anche al di fuori dei loro locali.

La giornata sarà costellata di eventi tra musica di strada, giocolieri e giochi per i bambini, a partire dalle prime ore del pomeriggio. E’ prevista un’esposizione rurale dell’azienda agricola Nicolini, musica itinerante a cura del gruppo SoleVoci, artisti di strada con giocolieri che si esibiranno in via Sacco e nella via adiacenti organizzati da 23&20 di Sonia Milani, e tanti giochi per i più piccini seguiti dalla Pingu’s school, mentre in via Robbioni, WGArt organizza un’esposizione di opere d’arte.