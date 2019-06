Tre concerti (e il LatinFiexpo) nel giovedì di Busto Arsizio

E’ ricco il programma anche per questo secondo Giovedì in centro, il tradizionale contenitore di eventi organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom e tante associazioni del territorio, nell’ambito di Busto Estate.

Sarà una serata all’insegna della musica e come sempre non mancherà la possibilità di fare shopping sotto le stelle.

Piazza San Giovanni si animerà alle 21.00 con il concerto del Corpo musicale Ana La Baldoria diretto dal maestro Marco Michieletti che proporrà musiche alpine e popolari. Piazza Santa Maria farà da cornice, invece, al concerto di Luca Marino, cantautore errante, che si esibirà dalle 21.00. L’evento è curato dal Teatro Sociale. In Piazza Vittorio Emanuele alle 21.00 è invece in programma il concerto della Fonix Live Band per gli amanti della musica Dance Pop & more.

Si segnala, inoltre, sempre nell’ambito di Busto Estate, alle 18.00, alla Bottega Artigiana di via Zappellini la presentazione del libro “Rinascere” della naturopata Rita Cascio nell’ambito di Echi Donna 2019.

In più alle 19.30 a Malpensafiere prende il via il LatinFiexpo, il festival dedicato ai sapori, ai suoni, ai colori dei paesi sudamericani che per due mesi allieterà le serate estive.