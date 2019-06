Un abbraccio corale a Irene Bellifemine chiude la campagna elettorale

La squadra compatta intorno al candidato sindaco Bellifemine sancisce la fine della campagna elettorale per la candidata della coalizione di centrosinistra.

La festa in piazza delle Tessitrici è stata un momento spensierato e divertente con zucchero filato, palloncini e pizza per tutti.

La giusta conclusione per ritrovarsi insieme prima del voto di domenica 9 giugno, si potrà votare dalle ore 7 alle 23.

«Questa campagna elettorale è stata l’ennesima prova che con una squadra compatta si può arrivare ovunque. Abbiamo lavorato molto bene, condividendo tante idee, con un obiettivo comune che è quello di lavorare per Malnate e per i Malnatesi. Insieme abbiamo steso un programma che vuole trasformare la città in un luogo più bello e sicuro per pedoni e ciclisti grazie al Pums, più sostenibile grazie anche alle nuove tecnologie, più ricco di cultura e con spazi accoglienti come sarà la piazza Tessitrici con il nuovo polo culturale. Invito tutti a leggere il nostro programma prima di votare, lo trovate sul sito www.irenesindacoxmalnate.it e a scegliere chi Malnate la conosce davvero e la vuole amministrare con cura».