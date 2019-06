Un annullo postale speciale per il Festival dell’automobilismo d’epoca

Poste Italiane celebra con uno speciale annullo postale l’11° Festival dell’automobilismo d’epoca, riservato a tutte le autovetture di interesse storico immatricolate entro l’anno 1989.

L’iniziativa promossa dalla scuderia automobilistica cittadina Junior Jolly Historic – Rallye Sport Club (www.rallyesportclub.it) in collaborazione con Auto Moto Club anni 70 (www.automotoepoca.eu) di Busto Arsizio consentirà ai visitatori di ricevere un ricordo duraturo dell’evento e si svolgerà domenica 9 giugno presso il Museo del Tessile in via A. Volta 6 a Busto Arsizio dalle 9.00 alle 15.00

L’annullo celebrativo, realizzato nel formato ovale orizzontale, riproduce il logo di Junior Jolly Historic e l’immagine del manifesto. Il raduno di autovetture storiche prevede un giro turistico tra i comuni dell’Alto Milanese su un percorso di circa 52 chilometri e premiazioni differenziate per equipaggi.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare articoli filatelici inerenti al tema e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori. Il timbro sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Busto Arsizio Centro, in via Mazzini 9, per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma.