Un babbo Natale fuori stagione al Day hospital Giacomo Ascoli

Anche quest’anno la generosità di tantissimi sostenitori dell’associazione Insieme ad Andrea si può ha consentito di raccogliere giocattoli, articoli di profumeria, articoli tecnologici e molto altro, da portare in dono ai bimbi e ragazzi malati di tutte le età presso i reparti di onco ematologia pediatrica e centro trapianti di vari ospedali.

Tanti scatoloni pieni recapitati, sotto la guida di Mamma Laura ai piccoli guerrieri coraggiosi in terapia ed ai loro cari ricoverati presso la fondazione IRCCS centro tumori di Milano, il Centro Maria Letizia Verga presso l’ Ospedale di Monza, il Day Hospital presso l’ Ospedale del Ponte di Varese.

Tutti hanno accolto con gioia ed entusiasmo i Babbo Natale fuori stagione! Per ogni ricoverato piccolo o grande che fosse c’è stata la possibilità di scegliere il dono preferito e molti giochi sono stati anche lasciati per i piccoli in terapia day hospital che ogni giorno si avvicendano nei vari ospedali e che vengono accolti durante le terapie da un piccolo regalo.

A Varese la distribuzione è avvenuta alla presenza dell’Associazione “Cuorieroi per bambini eroi” che si esibiranno all’auditorium di Jerago il prossimo 14 giugno, attori travestiti da supereroi, fate, principesse e personaggi dei catoni animati per far divertire grandi e piccini; il ricavato della serata sarà devoluto alla Associazion che aiuta i tanti piccoli eroi che combattono contro la leucemia.