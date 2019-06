“Un giorno chiusi sulla nave bloccata dallo sciopero”

Sono riusciti a ripartire soltanto questa mattina, lunedì 24 giugno, attorno alle 8.30 dopo quasi un giorno bloccati su una nave della Moby. Le vacanze non hanno avuto una conclusione felice per una famiglia varesina che aveva trascorso qualche giorno in Corsica: mamma, papà e due bimbi, uno di 4 anni e uno di 8 mesi.

Uno sciopero di lavoratori portuali corsi ha paralizzato il porto di Bastia per l’intera giornata di ieri, domenica. La protesta ha impedito al traghetto Moby Zazà di lasciare l’isola. A bordo circa 400 persone, tra le quali molti vacanzieri italiani e la famiglia di Valeria, che abita in un paese della provincia

«Ci siamo imbarcati domenica mattina. Appena arrivati al porto sembrava tutto tranquillo – racconta Valeria- ma quando abbiamo raggiunto la banchina hanno chiuso le sbarre dietro di noi. Ci hanno fatto salire sulla nave ma i portuali hanno impedito che la nave si muovesse. C’è stato qualche momento di tensione anche perché nessuno ci ha detto niente per ore ed ore».

Sui social ci sono racconti inquietanti: «I marittimi sembravano dei pirati. Ci gridavano “Siamo in Corsica, qui si comanda noi. Da qui non scende nessuno e non parte nessuno”. Per fortuna Moby ci ha sostenuto».

E in effetti Valeria conferma: «La compagnia italiana, durante la giornata ci ha dato assistenza – dice ancora Valeria – la mia bimba aveva anche la febbre ma ci hanno cambiato la cabina e ci hanno dato una quadrupla. È stato solo un po’ pesante restare bloccati sulla nave così tanto tempo senza sapere bene che cosa sarebbe successo». In porto ieri si è tenuta un riunione e Moby ha fatto sapere che è stato trovato un accordo. Il traghetto questa mattina è ripartita, direzione Genova.