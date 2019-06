Un successo la prima edizione dell’Agrimercato in riva al Ceresio

Tanta gente, una bellissima giornata di sole, un trionfo di profumi e sapori tra le bancarelle. Inizio più fortunato non poteva esserci per la prima giornata dell’Agrimercato Campagna Amica di Coldiretti, che ieri ha fatto il suo esordio a Porto Ceresio.

Oltre venti bancarelle allestite sul lungolago e incorniciate dalle bandiere e dai palloncini gialli di Coldiretti hanno attirato per tutta la giornata curiosi ed acquirenti anche dalla vicina Svizzera, e in molti hanno approfittato dell’iniziativa per fare la spesa ma anche per farsi un giro sul lago, con le minicrociere organizzate dalla Società di Navigazione Lago Lugano per l’evento.

Al taglio del nastro della nuova iniziativa, oltre al sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi, c’erano la vicepresidente del Consiglio di Regione Lombardia Francesca Brianza, il presidente e i responsabili di Coldiretti Varese, Agostino Ferrazzini della Società di Navigazione del Lago di Lugano, il parroco Don Daniele, oltre ad autorità civili e militari, rappresentanti dai comuni vicini, anche del Canton Ticino e della Comunità montana del Piambello.

«I miei complimenti a Jenny Santi e agli amministratori di Porto Ceresio – ha detto Francesca Brianza – perché ai molti eventi già organizzati nella vostra bella cittadina siete riusciti ad unire tante forze per dare vita a questa nuova iniziativa che valorizza il vostro paese, il lago e i prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare lombarda».

Soddisfatti responsabili di Coldiretti Varese, presente ieri anche con il nuovo direttore Giovanni Luigi Cremonesi, appena nominato. «Un luogo bellissimo, il lago, le bancarelle dei nostro produttori. E’ un’immagine che parla da sola – ha detto il presidente dell’associazione Fernando Fiori – Queste sono le iniziative giuste per valorizzare il territorio e le eccellenze della nostra regione. Speriamo in un grande successo».

Le bancarelle dell’Agrimercato con i loro formaggi, i salumi lombardi, le verdure a km zero, il miele e tanti altri prodotti saranno presenti sul lungolago di Porto Ceresio ogni prima domenica del mese.