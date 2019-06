Urban Lake Street Food per festeggiare il 60 anni di Somma Lombardo

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, a Somma Lombardo, tra via Mazzini e Piazza Scipione, arriva Urban Lake Street Food, con ingresso gratuito.

Orari

Venerdì dalle 18 a mezzanotte

Sabato dalle 11 a mezzanotte

Domenica dalle 11 alle 23

Parcheggi Consigliati: Area Mercato Via Giusti, 44/46 – Via Marconi – Via Fuser – Piazzale Stazione Via Ugo Maspero – Area Carrefour Via Visconti.

Per la prima volta, in occasione della festa per i 60anni della città, arriva a Somma Lombardo il miglior cibo di strada da tutta Italia e internazionale.

Tre giorni ricchi di gusto, musica e tanto divertimento.

E poi tanti punti ristoro con birre, cocktail e bibite per tutti i gusti

I Food Truck

#ZucchiatiFood – ARROSTICINI

Pirate on the road – CARTOCCIO PESCE FRITTO

Picanhas Cube – PICANHA

Churritos – CHURROS

Las Bravas Street Food – PAELLA E TAPAS

Il Cannolo Eccellenza Siciliana – CANNOLO SICILIANO

Lacucinotta Sreetfood – PANZEROTTI BARESI

The Meatball Family – POLPETTE

#ArtePiada – GNOCCO FRITTO

El Panchito – PANINI PERUVIANI

C’è pasta per te – Food truck – PASTA FRESCA

Taberna Itaca – GRECO

I punti beverage

Le birrette di Ba-VARESE PROST FEST

Le artigianali di Birrificio Orso Verde

Il prosecchino di 900 Wine

PERU PISCO BAR

Special thanks to: Birra Peroni

Tanta musica, Dj Set, spettacoli di artisti itineranti, buskers e clown, giocolieri, aree gioco per i più piccoli e mille altre grandi sorprese!

Media Partner VareseNews

Evento organizzato da Chocolat Pubblicità srl con il patrocinio della Città di Somma Lombardo (VA).