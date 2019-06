Vestiti, oggetti, giocattoli: con “BarattiAmo” tutto riprende vita

Un pomeriggio per “lasciar andare” quello che non ci serve più e trovare qualcosa di cui abbiamo bisogno.

L’occasione è offerta da “BarattiAmo”, un’iniziativa organizzata in Valceresio dai gruppi Facebook “Sei della Valceresio se…” e “Regalo nelle valli del Piambello… ma te lo vieni a prendere”, insieme ad Elisa Maggio, specialista di baratto ed economia circolare.

La giornata si svolgerà sabato 8 giugno dalle 14 alle 18 all’Oratorio di Bisuschio. Per tutto il pomeriggio sarà in funzione uno stand gastronomico con bar, il cui ricavato verrà devoluto alla parrocchia di Bisuschio.

Si possono portare e barattare vestiti da donna, uomo e bambino – ovviamente puliti e in perfetto stato – ma anche oggetti vari, giocattoli e tutto quello che può riprendere vita in un’altra casa. Per ogni persona è ammesso un massimo di 15 pezzi.