Via ai bandi emblematici, da Cariplo Fondazione del Varesotto 510 mila euro per i progetti

Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus lanciano un’iniziativa congiunta che mette a disposizione del territorio della provincia di Varese 510 mila euro per progetti “Emblematici Provinciali”, iniziative di particolare rilevanza per il territorio che siano in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

Le iniziative devono essere realizzate sul territorio della provincia di Varese e avere un costo complessivo di almeno di 160mila euro, con un contributo minimo richiesto di 80mila euro. Inoltre, devono prevedere preferibilmente un partenariato di soggetti pubblici e/o di organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio, in un’ottica di costruzione di reti e nuove alleanze territoriali;

Potranno essere ammessi a contributo i progetti e gli interventi selezionati coerenti con gli indirizzi delle aree filantropiche strategiche della Fondazione Cariplo principalmente nei macro settori: Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla Persona e Ricerca Scientifica.

Per il 2019 sono state evidenziate le seguenti Aree di Intervento:

Sviluppo di comunità solidali, coese e sostenibili (welfare comunitario)

Benessere sociale ed economico dei cittadini del territorio

La realizzazione, la crescita e l’inserimento attivo dei giovani nella comunità

La rigenerazione sostenibile a la riqualificazione ambientale

Nel 2019 è stato scelto un nuovo tema opzionale, quello della rigenerazione sostenibile e della riqualificazione ambientale che può coinvolgere città, campagne e sistemi naturali. In particolare si intendono realizzare interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici attraverso la promozione di stili di vita sostenibili e il coinvolgimento della cittadinanza in azioni concrete.

L’incontro pubblico di presentazione dei Bandi Emblematici Provinciali 2019 della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus si terrà: mercoledì 3 luglio alle ore 18 presso il castello di Masnago in via Cola di Rienzo, 42 a Varese.

È necessario iscriversi all’evento, attraverso il seguente link: REGISTRATI.