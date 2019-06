Visita nella lingua dei segni alla Casa Pogliaghi

La Lingua dei Segni italiana entra in Casa Museo Pogliaghi grazie alla formazione di un educatore museale che ha appreso la lingua ed è in grado di accogliere ed accompagnare alla visita le persone sorde.

Venerdì 5 luglio 2019, dalle ore 18.30 alle ore 22.30 la Casa Museo Pogliaghi e il Sacro Monte festeggiano questa importante novità con una serata AperiTimeLIS, un momento di scoperta del patrimonio culturale di Casa Pogliaghi, ma anche di integrazione tra sordi e udenti per scoprire insieme la lingua dei segni italiana.

Un passo concreto verso l’accessibilità museale: da oggi anche le persone sorde potranno prenotare servizi di visita guidata in Casa Museo e più in generale al Sacro Monte, trovando una risposta adatta alle loro esigenze. L’educatore museale coinvolto in questo percorso è una storica dell’arte, con lunga esperienza nella mediazione culturale sia con il pubblico giovanile che con gli adulti, e quindi con una assoluta competenza rispetto alle tematiche del patrimonio che è chiamata a divulgare.

La dott.ssa Lorenza Giacardi, varesina, ha iniziato tre anni fa un percorso di formazione presso l’Ente Nazionale Sordi, sezione di Milano, con l’obiettivo di apprendere la lingua dei segni italiana. Il livello qualitativo della proposta mantiene quindi tutte le sue caratteristiche: è il museo che si avvicina al visitatore sordo senza traduzioni e/o intermediazioni, offrendo lo stesso standard di servizio di cui possono fruire i visitatori udenti.

“Siamo felici di poter arricchire la proposta museale partendo proprio dal Sacro Monte, un luogo in cui trovano casa storia, arte, fede, paesaggio e in cui non può mancare anche la sensibilità e l’accoglienza rivolta alle esigenze di tutti i tipi di pubblico – dice Elena Castiglioni, referente della gestione dei Musei del Sacro Monte. Il Sacro Monte si scontra ogni giorno con le naturali barriere architettoniche che rendono difficile la mobilità per alcuni visitatori, ma può e deve superare le altre barriere di accessibilità: questo nuovo servizio verso le persone sorde è un segno importante in questa direzione. Non è l’unico aspetto legato all’accessibilità cui stiamo lavorando: una grande attenzione viene rivolta ai pubblici con maggiori difficoltà di accesso. Da un lato gli anziani o le persone con difficoltà motorie, per i quali vengono strutturati percorsi personalizzati che tengano conto delle specifiche esigenze e permettano comunque di aprire lo sguardo sul patrimonio culturale custodito in questo patrimonio dell’Umanità. Dall’altro gli studenti con handicap cognitivo: i percorsi scolastici sono strutturati per garantire una grande autonomia ed una partecipazione attiva dei ragazzi, elemento che favorisce la partecipazione non giudicante di tutti gli studenti, limitando molto le barriere cognitive. Inoltre i tempi di visita e l’assenza di situazioni di sovraffollamento permettono di creare situazioni positive anche per chi ha difficoltà ad adattarsi ad ambienti nuovi. Venerdì 5 luglio la serata vede l’importante collaborazione con il Gruppo InegraLIS di Varese – composto da giovani sordi ed udenti, molto attivi sul territorio, che hanno come missione e obiettivo, proprio quelli di far conoscere la cultura sorda e di sensibilizzare all’integrazione e inclusione fra sordi e udenti. Insieme a loro e agli operatori della Casa Museo si scoprirà l’affascinante mondo della LIS, la lingua dei segni italiana, in maniera giocosa e divertente nell’eclettico ed sorprendente scenario di Casa Pogliaghi”.

Il Museo aprirà le porte al pubblico alle ore 18 ed accoglierà tutti con un rinfresco guidato dallo staff di IntegraLIS. Dalle 18.30 alle 21 saranno disponibili visite guidare e a seguire attività e giochi nella Lingua Italiana dei Segni.

Info e costi:

Evento su prenotazione obbligatoria con posti limitati

Costo: 20 € a persona (comprensivo di ingresso alla Casa Museo, giochi in LIS, visita guidata e prima consumazione).

Per info e prenotazioni:

Contatti IntegraLIS: via whatsapp o Telegram – 3383977671.

Contatti Casa Museo Pogliaghi: info@casamuseopogliaghi.it – 366 4774873