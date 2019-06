Yoga, giardinaggio e musica fra i tavoli per il Girinvalle di Solbiate Olona

Per il primo anno il Girinvalle di Solbiate Olona inizierà già dal sabato: la Pro loco ha infatti messo in agenda per il 15 giugno una serata per cominciare ad immergersi nell’atmosfera di festa della manifestazione. “In passato non abbiamo mai ideato nulla per il sabato perché in paese c’erano altri eventi e non volevamo accavallarci con loro – spiega Sonia Bianchi, presidente dell’associazione – Quest’anno invece siamo pronti: proporremo una piccola festicciola, nulla di eclatante, ma noi ne siamo entusiasti. Ci troveremo al parco Marcora, di fronte al vecchio Cotonificio, dove ci sarà la possibilità di cenare con un po’ di musica. Ci sarà un gruppo, la ‘Balcon band’, che girerà fra i tavoli portando un po’ di allegria; speriamo tanto che la serata piaccia, noi cercheremo di rendere la location suggestiva, creando un’atmosfera speciale”.

La domenica del Girinvalle a Solbiate sarà dedicata a grandi e piccini: “Innanzitutto grazie ad Avis avremo due laboratori pensati per i bambini: il primo insegnerà ai bambini ad andare in bicicletta rispettando i segnali stradali, ci sarà infatti un percorso che i piccoli potranno fare in bici; il secondo è invece improntato al giardinaggio e verrà mostrato come piantare e curare le piante. Ci sembravano due argomenti capaci di cogliere l’atmosfera del Girinvalle, incentivando le passeggiate in bicicletta e prendendosi cura del verde”.

A Solbiate ci sarà spazio anche per lo sport: “Grazie alle associazioni sportive avremo una dimostrazione di Taekwondo e la possibilità, per adulti e bambini, di praticare lo yoga. Oltre a loro anche altre associazioni locali ci daranno una mano, ad esempio gli Alpini: c’è un bel lavoro di squadra per organizzare il tutto”.

La Pro loco di Solbiate, che lo scorso anno ha festeggiato i primi 20 anni dalla sua fondazione, è pronta quindi a rimboccarsi le maniche anche per questa edizione del Girinvalle: “Per la preparazione degli stand per la manifestazione saremo circa in 30 persone: c’è tanto lavoro da fare, ma siamo un bel gruppo di persone affiatate. Speriamo davvero che i cittadini partecipino numerosi alla serata di sabato e alla giornata di domenica” conclude con un sorriso Sonia.

