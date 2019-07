5 Stelle: “Ecco le nostre prime proposte che l’amministrazione ha bocciato”

Dopo l’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, la seduta del 24 e del 26 giugno 2019, ha segnato anche l’inizio dell’attività del nuovo consigliere del Movimento 5 Stelle Walter Lomi. “La linea che il gruppo ha deciso di seguire è quella di attuare un’opposizione propositiva e collaborativa” si legge in una nota diffusa dai pentastellati nella quale si sottolinea anche come “in questo primo Consiglio comunale operativo sono state portare delle proposte interessanti”.

Solo una di queste è stata approvata “quella che prevede l’apertura al pubblico delle sedute delle commissioni comunali, sempre che non siano trattati dati sensibili” mentre “a malincuore le altre tre sono state bocciate non perché meno utili, forse solo non adeguatamente valutate e approfondite“.

Nel dettaglio “rigettata è stata la proposta di istituire un giornalino comunale in cui Amministrazione, Opposizioni politiche e Associazioni avrebbero potuto informare la cittadinanza sulla loro attività. Stessa sorte per la richiesta di assistenza di un esperto per le sedute della commissione bilancio. Bocciata, purtroppo, è stata anche la mozione per l’adesione del Comune al network Family Italia, una rete di Comuni che, a livello nazionale, intendono promuovere politiche per il benessere delle famiglie in particolare di quelle numerose. Peccato, davvero un peccato vedere consiglieri di maggioranza e minoranza, che nei programmi delle loro liste hanno inserito punti per aiutare le persone, votare contro ad una proposta sulla famiglia. Non capiamo come si possa raggiungere i benessere delle famiglie, rifuggendo network di questo tipo, che lo favoriscono. Eppure per qualcuno l’adesione anche se porta vantaggi va scartata”.

Nonostante questo inizio “il Movimento 5 Stelle fagnanese, tramite il proprio portavoce in Consiglio Comunale Walter Lomi, comunque continuerà a presentare proposte utili per la cittadinanza e mai per mera ostruzione”.